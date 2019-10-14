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Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Şanlıurfa sınır hattına askeri güç gönderdi.

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Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Şanlıurfa sınır hattına askeri güç gönderdi.

SMO askerlerini taşıyan otobüsler ile arazi aracı ve mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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