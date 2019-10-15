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Barış Pınarı Harekatı

40 dakika önce

Talas Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ev ve iş yerlerine asılması için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

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Talas Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ev ve iş yerlerine asılması için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Evine, iş yerine bayrak as" kampanyasına katılmak isteyen esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtıldı.

Belediye ekiplerince Talas'ın ana arterlerinde dağıtılan bayraklar, iş yeri sahipleri tarafından dükkanların girişine asılırken vatandaşlar da evlerinin balkonlarına ve pencerelerine bayrak asarak Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu.

Vatandaşlar, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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