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Barış Pınarı Harekatı

18 dakika önce

Haliliye Belediyesi Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ev ve iş yerlerine asılması için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

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Haliliye Belediyesi Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ev ve iş yerlerine asılması için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ilçenin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtıldı.

Türk Bayrağını teslim alan vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ederek, askerler için dua etti.

Barış Pınarı Harekatı, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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