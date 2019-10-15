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Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.

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Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.

Şahin ve Sarı, Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yaralı askerler ve aileleriyle görüşen Şahin ve Sarı, hastane yetkililerinden de bilgi aldı.

Kaymakam Şahin, yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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