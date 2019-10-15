Yahyalı'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ev ve iş yerlerine asılması için vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde, ilçe halkına ev ve iş yerlerine bayrak asmaları için davette bulunuldu.

Ayrıca kampanya çerçevesinde 6 bin adet Türk bayrağı ilçede dağıtıldı.

İlçe merkezindeki esnaflara ve öğrencilere yapılan bayrak dağıtımına Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş katıldı.

Bayrak dağıtımında basına açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize dua ediyoruz. Rabb'im onları muvaffak eylesin, muzaffer eylesin, tırnaklarına taş değdirmesin. Yahyalı'da bayrak sevgisi, bayrak sevdası hat safhada. Cenab-ı Allah vatan sevdamızı hiçbir zaman elimizden almasın." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Altıner ise yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatıyla, zaten var olan vatan ve bayrak bilincini ilçemizde canlandırmak istiyoruz. Onun için her iş yerine ve her eve bayrak asılmasını istiyoruz. Bunun için de belediyemizle bayrak dağıtım planı yaptık. Herkesin bildiği gibi, ülkemizin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Biz kendi vatan topraklarımızı savunmak için böyle bir mücadelenin içinde girdik." açıklamasında bulundu.