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Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) şehadet haberi, Kırıkkale'deki babaevine ulaştı.

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Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) şehadet haberi, Kırıkkale'deki babaevine ulaştı.

Selim Özer Mahallesi'nde oturan baba Hamza ve anne Azime Bozbıyık'a oğullarının şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından eve ve sokağa, Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Kırıkkale'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kırıkkale, Münbiç, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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