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Barış Pınarı Harekatı

36 dakika önce

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik memleketlerine uğurlandı.

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Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik memleketlerine uğurlandı.

Şehitler Bozbıyık ile Çelik'in naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından tören için Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, kurum müdürleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Törende, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okundu.

Şehitler buradaki törenin arından memleketleri Kırıkkale ile Adıyaman'a gönderildi.

Gaziantep, Münbiç, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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