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Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor.

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında, Rasulayn kırsalındaki terör mevziler ateş altına alındı.

Bölgedeki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, atış yapılan noktalardan duman yükseldi.


Bu arada, YPG/PKK'lı teröristlerin, SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yaktığı gözlendi.

Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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