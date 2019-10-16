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Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 653'e yükseldiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısının 653'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadesi kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi
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