Barış Pınarı Harekatı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 653'e yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:08 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısının 653'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadesi kullanıldı.
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı: Mülteci akınına hazır olun "Kürtler melek değil" diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu: Pisliğin içindeyken tek hayvan horozdur