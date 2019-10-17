Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı

47 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.

Obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarşamba Belediye Meclisi 6 aylık huzur hakkını Mehmetçik'e bağışladı
Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk gençlere saldırdı Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:04:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]