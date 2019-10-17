Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı kapsamında oluşturulan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi'nin büyük uyum içerisinde çalışmalarını sahaya yansıttığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olması muhtemel güvenlik tehdidi, doğal afet, toplumsal olaylar ve benzeri durumlarda kamu kuruluşları arasında etkin ve hızlı koordinasyonun sağlanması amacıyla Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında kurulan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi'nin, günün 24 saati etkin çalışma yapabilecek şekilde görev yaptığı aktarıldı.

Kurumlar arasında koordinasyonun sorunsuz şekilde sağlanması esas alınarak, kamu hizmetlerinin doğru ve hızlı şekilde yönlendirilmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, merkezin 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden (GAMER) yönetildiği belirtildi.



Kamu kuruluşlarından müteşekkil 15 çalışma grubundan uzman personellerin görevlendirildiği merkezin, Barış Pınarı Harekatı başladığı andan itibaren Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik'teki İcracı İlçe Koordinasyon ve Harekat Merkezleri ile organize şekilde çalışmaya başlayarak 186 personel ile sahada hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta güvenlik olmak üzere sağlık, arama kurtarma, enerji, barınma, göç planlaması, ulaşım, altyapı, hasar tespit, enformasyon, eğitim, raporlama, sınır ötesi çalışma gibi 15 farklı çalışma grubunun tek noktadan yönetildiği merkez, daha önceden hazırlık ve test çalışmaları yapılan interaktif bilgisayar yazılımları, SMS, telefon, telsiz ve diğer haberleşme sistemleri ile desteklenmenin yanında mobilize ekiplerle hızlı ve etkin şekilde çalışabiliyor. Hazırlanan senaryolar ve varsayımlar ile daha önce tatbikatları gerçekleştirilen çalışma grupları, askeri faaliyetler anında yerleşim birimlerine roket, havan topu gibi mühimmat düşmesi halinde yapılacak çalışmalar, sınırdan yaralı veya şehit alınması, vatandaşlara yönelik barınma ihtiyaçlarının karşılanması, sınır ötesi barınma ihtiyaçlarının karşılanması, sınır ötesi hizmet ekiplerinin makine ikmal ve nakliye talepleri, kitlesel göç hareketlerinin sınır ötesinde karşılanması ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi, sınır ötesinde askerin diğer malzeme taleplerinin karşılanması, ihtiyaç halinde askeri araç bakım-onarım, teknik destek taleplerinin karşılanması, gelen yardımların depolanması ve dağıtım işinin organize edilmesi tecrübelerini, harekatın başlamasıyla başarılı şekilde pratikte uyguluyor. İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, büyük uyum içerisinde çalışmalarını sahaya yansıtmaktadır."