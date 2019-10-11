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Barış Pınarı Harekatı 3. gününde

2 saat önce

Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulmaya başlandı.

Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulmaya başlandı. İlçenin güneybatısından aralıklı olarak silah ve doçka sesleri yükseliyor. F-16 uçağı tarafından doçka mevkii de vurularak imha edildi. Harekatta İlk iki günde Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı. Suriye Milli ordusu köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor. Bölgede yaşayanlara hoparlörlerden sınır hattına yaklaşmamaları ve toplu halde durmaları yönünde anonslar yapılıyor. Sınır hattına yakın noktalardaki mevzilerinde silahlarıyla görülen PKK/YPG'li teröristlerin harekat sonrası yerlerini terk ettikleri görüldü. Ayrıca harekat kapsamında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatların videosu da paylaşıldı. Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyetle yürütülen harekat kapsamında TSK'nın 30 kilometre derinliğe ulaşması hedef olarak belirlendi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı 3. gününde

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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