Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı: 4 Özgür Suriye Ordusu savaşçısı hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı: 4 Özgür Suriye Ordusu savaşçısı hayatını kaybetti

Barış Pınarı Harekatı: 4 Özgür Suriye Ordusu savaşçısı hayatını kaybetti

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesinde çıkan çatışmada Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı hayatını kaybetti.

Barış Pınarı Harekatı: 4 Özgür Suriye Ordusu savaşçısı hayatını kaybetti, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesinde çıkan çatışmada Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı hayatını kaybetti.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve SMO unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor.

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Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:21 
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