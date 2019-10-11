Barış Pınarı Harekatı: 4 Özgür Suriye Ordusu savaşçısı hayatını kaybetti
1 saat önce
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesinde çıkan çatışmada Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı hayatını kaybetti.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesinde çıkan çatışmada Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı hayatını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve SMO unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:21
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