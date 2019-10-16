Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı 8. gününde devam ediyor (3)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı 8. gününde devam ediyor (3)

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde devam ediyor (3)

57 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye- Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/ PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

İlçede YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanırken, hakimiyet alanı ilçenin doğusuna doğru genişliyor.

TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetleri ve tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait tüneller bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde devam ediyor (3)

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:59 Kaynak: AA
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Resulayn'da Milli Suriye Ordusu ile teröristlerin çatışma anları görüntülendi
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