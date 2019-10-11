Barış Pınarı Harekatı: AB'nin endişeleri neler? Türkiye'ye yaptırım uygulamayı göze alabilir mi?
1 saat önce
Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de son günlerde Türkiye'nin Suriye'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sert açıklamalar gündemden düşmüyor. Askeri harekatın bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirten Avrupalı yetkililer, önümüzdeki hafta Türkiye'ye yaptırım konusunu görüşecek.
Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de Türkiye'nin Suriye'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirilerin dozu artıyor. Askeri harekatın bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirten Avrupalı yetkililer, önümüzdeki hafta Türkiye'ye yaptırım konusunu masaya yatıracak.
Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları nedeniyle Ankara ile Brüksel arasında halihazırda bir gerilim söz konusu. Brüksel, Doğu Akdeniz ve Suriye operasyonları nedeniyle atılacak adımları önümüzdeki hafta yapılacak kritik toplantılarda belirlemeye çalışacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:21
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