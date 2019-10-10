Barış Pınarı Harekatı - Akçakale'de sela okundu, dua edildi
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Barış Pınarı Harekatı için Akçakale'de ki camilerde sela okundu, dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:11 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Barış Pınarı Harekatı için Akçakale'de ki camilerde sela okundu, dua edildi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Diyanet İşleri Başkanlığından da destek geldi.
Verilen talimatla Akçakale'de ki camilerde önce sela okundu ardından Türkçe ve Arapça dualar edildi.
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