Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Barış Pınarı Harekatı - Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı - Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:33 Kaynak: AA
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