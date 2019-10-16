Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı

38 dakika önce

Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ö.T.'nin sosyal medya aracılığıyla Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını belirledi. Üniversite öğrencisi Ö.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Barış Pınarı Harekatı, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İletişim Başkanı Altun'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz
İran'da Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası! Güzel oyuncu Tuvana Türkay'dan derin dekolteli poz 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Kanada, Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 08:01:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]