Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı
38 dakika önce
Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:23 Kaynak: İHA
Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ö.T.'nin sosyal medya aracılığıyla Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını belirledi. Üniversite öğrencisi Ö.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA
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