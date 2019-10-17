Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı

1 saat önce

Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.F'nin sosyal medya aracılığıyla Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını belirledi. B.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Barış Pınarı Harekatı, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
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