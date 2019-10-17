Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı
1 saat önce
Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.F'nin sosyal medya aracılığıyla Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını belirledi. B.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı