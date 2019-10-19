Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı aleyhine "DEAŞ tutukluları serbest bırakıldı" manipülasyonu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı aleyhine 'DEAŞ tutukluları serbest bırakıldı' manipülasyonu

Barış Pınarı Harekatı aleyhine "DEAŞ tutukluları serbest bırakıldı" manipülasyonu

2 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, YPG/PKK terör örgütü yandaşları, "DEAŞ'lıların bir hapishaneden kaçma...

Barış Pınarı Harekatı aleyhine

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, YPG/ PKK terör örgütü yandaşları, "DEAŞ'lıların bir hapishaneden kaçma girişimlerinin" yer aldığı eylülde kaydedilmiş görüntüleri, harekat sırasında yaşanmış gibi çarpıtmaya çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri harekat sırasında kaydedilmiş gibi manipüle etme çabası, "hapisten kaçan DEAŞ mensupları" görüntüleriyle devam etti.

YPG/PKK'ya yakın bir hesap, DEAŞ'lı tutukluların kaçmaya çalışırken görüldüğü güvenlik kamerası kaydını, "Türk Ordusu'nun harekat sırasında DEAŞ tutuklularını serbest bıraktı" yalanıyla servis etmeye çalıştı. Ancak aynı görüntünün, ABD'li bir televizyon kanalınca eylülde bir haberde kullanıldığı ortaya çıktı.

Haberdeki muhabiri bilgilendiren hapishane gardiyanı, söz konusu görüntülerin, DEAŞ mensuplarının 13 Eylül'de kaçmaya çalıştıkları sırada güvenlik kamerasınca çekildiğini paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:41 Kaynak: AA
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