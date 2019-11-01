SELEN TEMİZER/MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Suriye Anayasa Komitesi'nin 45 kişilik yazım kurulundaki Türkmen üyesi Muhammed Ahmed, Barış Pınarı Harekatı ile sahada kurulan dengenin Komite'nin çalışmalarına olumlu yansıyacağını söyledi.

Ahmed, Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü açısından sahada kurulan dengenin Komite'nin çalışmalarına etkisini AA muhabirlerine değerlendirdi.

Ahmed, "Bilindiği üzere teröristler Suriye'de Fırat'ın doğusundalardı. Onlar dışarıdan destekliler. Amaçları Suriye'yi parçalayarak 'Rojava' kurmaktı. Bize göre Barış Pınarı Harekatı, Anayasa Komitesi'ni ileriye taşıdı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin mutabakat sürecinde YPG/PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için ABD ve Rusya ile yaptığı mutabakatlara değinen Ahmed, "Bunlar için Türkiye'nin büyük bir diploması başarısı diyelim. Hem sahada hem de masada büyük kazanımlar elde edildi. Rusya'nın bu mutabakatla rejime büyük baskısı olacaktır. Bu baskı bizi masada ileriye götürecek." diye konuştu.

Komite toplantılarındaki atmosfer

150 kişiden oluşan komitedeki 45 kişilik yazım kurulunda yer alan tek Türkmen temsilci Ahmed, rejimin oturumlardaki tutumunu şöyle aktardı:

"Rejim 3 noktaya odaklandı. Suriye ordusunun başarıları, teröre karşı elde ettiği zaferler ve Suriye halkının ekonomik sorunlar yaşaması. Bunları rejimden duymaya alıştık artık."

Ahmed, muhaliflerin tutumuna ilişkin olarak "Muhalifler ise Suriye devriminin dayanaklarına vurgu yaptı. Özgürlükler ve onurdan bahsetti. Bütün Suriye halkının beklentilerini karşılayacak anayasadan bahsetti. Muasır ve demokratik bir ülkeye kavuşmak için devrimin ödediği bedellerden bahsetti." ifadesini kullandı.