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Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı - Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

9 dakika önce

Asfar Neccar köyündeki SMO mensupları YPG/PKK'lı teröristlerin tünelinden detay Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Asfar Neccar köyündeki SMO mensupları

YPG/ PKK'lı teröristlerin tünelinden detay

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Barış Pınarı Harekatı - Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:35 Kaynak: AA
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