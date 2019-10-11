Barış Pınarı Harekatı - Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
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Asfar Neccar köyündeki SMO mensupları YPG/PKK'lı teröristlerin tünelinden detay Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:35 Kaynak: AA
Asfar Neccar köyündeki SMO mensupları
YPG/ PKK'lı teröristlerin tünelinden detay
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
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