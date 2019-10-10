Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor
1 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."
(İHA)
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