Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor

1 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü.

Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor, System.String[]

MSB: "Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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