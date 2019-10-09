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Barış Pınarı Harekatı başladı

1 saat önce

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.

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Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.


Harekatın başladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" açıklamasını yaptı.


Öte yandan, açıklamayla eş zamanlı olarak Resulayn'daki terör hedefleri havadan vuruldu. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:17 Kaynak: İHA
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