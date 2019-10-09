Barış Pınarı Harekatı başladı
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:16 Kaynak: AA
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.
Bu arada, Akçakale sokaklarında mehter marşları duyuluyor.
Öte yandan, Akçakale'deki vatandaşlara da uyarılar yapılıyor.
Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı Jetlerden sonra obüsler de bombardımana başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerini arayarak operasyonla ilgili bilgi verdi