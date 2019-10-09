Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı başladı (2)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı başladı (2)

Barış Pınarı Harekatı başladı (2)

1 saat önce

Bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar Uçaklardan görüntü Sınır bölgesine askeri sevkıyat ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından...

Bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar

Uçaklardan görüntü

Sınır bölgesine askeri sevkıyat ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'dan dumanlar yükseldiği görüldü. (2)

Barış Pınarı Harekatı başladı (2)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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