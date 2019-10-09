Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı başladı (2)
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı başladı (2)

Barış pınarı harekatı başladı (2)

1 saat önce

TERÖRİSTLER LASTİKLERİ ATEŞE VERDİBarış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile hem Türk savaş uçakları hem de topçu birliklerinin bombardımana tuttuğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kasabasında PKK/PYD' li teröristler çok sayıda lastiği ateşe verdi.

Barış pınarı harekatı başladı (2), System.String[]

TERÖRİSTLER LASTİKLERİ ATEŞE VERDİ

Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile hem Türk savaş uçakları hem de topçu birliklerinin bombardımana tuttuğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kasabasında PKK/PYD' li teröristler çok sayıda lastiği ateşe verdi. Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan kaçmak için yaktıkları lastiklerin dumanlarının Ceylanpınar'a kadar ulaştığı görüldü.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:55 Kaynak: DHA
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