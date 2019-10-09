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Barış pınarı harekatı başladı (5)

1 saat önce

AKÇAKALE'DE 3 EVE HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİSuriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kasabasından atılan havan mermileri Akçakale'de üç eve...

Barış pınarı harekatı başladı (5), System.String[]

AKÇAKALE'DE 3 EVE HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİ

Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kasabasından atılan havan mermileri Akçakale'de üç eve isabet etti. Havan mermilerinin isabet ettiği Öncü, Adnan Menderes ve Hürriyet mahallelerinde evlerde hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

KARKAMIŞ'TA BOŞ ARAZİYE İKİ HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Fırat'ın doğusundaki Ziyaret kasabasından da teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine de havan mermisi atıldı. Karkamış'a atılan 2 havan mermisi ise boş araziye düştü.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Ayrıca, Valilikten yapılan açıklamada, Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okulların tedbir amaçlı olarak yarın tatil edildiği bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:53 Kaynak: DHA
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