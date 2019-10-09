Barış Pınarı Harekatı başladı - Ceylanpınar Belediyesi'nden uyarı anonsu
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Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için yapılan anons Ceylanpınar kent merkezinden görüntü ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının...
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:54 Kaynak: AA
Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için yapılan anons
Ceylanpınar kent merkezinden görüntü ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için anonslar yapıyor.
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