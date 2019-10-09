Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı başladı - Ceylanpınar Belediyesi'nden uyarı anonsu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı başladı - Ceylanpınar Belediyesi'nden uyarı anonsu

Barış Pınarı Harekatı başladı - Ceylanpınar Belediyesi'nden uyarı anonsu

1 saat önce

Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için yapılan anons Ceylanpınar kent merkezinden görüntü ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının...

Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için yapılan anons

Ceylanpınar kent merkezinden görüntü ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için anonslar yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı başladı - Ceylanpınar Belediyesi'nden uyarı anonsu

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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