Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı başladı - İncirlik Üssü'nde uçuş hareketliliği (2)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı başladı - İncirlik Üssü'nde uçuş hareketliliği (2)

Barış Pınarı Harekatı başladı - İncirlik Üssü'nde uçuş hareketliliği (2)

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşanıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşanıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik gözleniyor.

Bazı Türk savaş uçakları üsse iniş yaparken, bazıları da pistte hazır bekliyor.

Öte yandan askeri kargo uçakları ve tanker uçaklarının da üsse geliş ile gidişleri sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı başladı - İncirlik Üssü'nde uçuş hareketliliği (2)

Barış Pınarı Harekatı, İncirlik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:08 Kaynak: AA
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