Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı başladı - Resulayn'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı başladı - Resulayn'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar

Barış Pınarı Harekatı başladı - Resulayn'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar

5 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.

Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

Barış Pınarı Harekatı başladı - Resulayn'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:49 Kaynak: AA
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