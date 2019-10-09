Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı başladı - Uçuş hareketliliği (3)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı başladı - Uçuş hareketliliği (3)

Barış Pınarı Harekatı başladı - Uçuş hareketliliği (3)

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor.

Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor.

Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

Barış Pınarı Harekatı başladı - Uçuş hareketliliği (3)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:44 Kaynak: AA
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