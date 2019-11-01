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Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

9 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 31 Ekim 2019 tarihinde, daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız hastaneye kaldırılmış ve tedavilerine başlanmıştır." denildi.


Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:


"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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