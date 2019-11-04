Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden mayın ve EYP temizliği sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden mayın ve EYP temizliği sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
(İHA)
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