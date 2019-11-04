Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden mayın ve EYP temizliği sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden mayın ve EYP temizliği sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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