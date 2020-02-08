Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde intikal sırasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 askerin yaralandığı belirtildi.

Hastaneye sevk edilen yararlı askerlerden birinin, müdahaleye rağmen şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:00 Kaynak: AA
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