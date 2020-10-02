Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 10 kilogram patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da 10 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü YPG/ PKK'nın eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Suriye'de Tel Abyad'ın Suluk bölgesinde bir evde yapılan aramada 10 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı maddeler imha edilirken, ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.