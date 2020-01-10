Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 20 bin öğrenci okula başladı - Son Dakika

Terör örgütü YPG/ PKK'nın işgali nedeniyle uzun yıllar eğitim öğretim hakkından mahrum kalan Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinde 20 bin öğrencinin okula başladığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) nezaretinde tadilatları yapılan ve eksiklikleri giderilen okullar, öğrencilerle dolmaya başladı.

Tel Abyad'da 160 okulda 790 öğretmen ve 15 bin 200 öğrenci eğitime devam ederken, Rasulayn'da ise 20 okulda 172 öğretmen ve 4 bin 720 öğrenci yeniden okullarına kavuştu.

Okulların ısınma sorununun çözülmesi için AFAD koordinasyonunda ATAA İnsani Yardım Derneği tarafından temin edilen 75 mazotlu soba ve 3 bin 330 litre yakıt, okullara dağıtıldı. Öğrencilerin başta kitap ve defter olmak üzere eğitim materyalleri de Çobanbey'den temin edildi.

Daha önceden mülakatları gerçekleştirilerek Maarif Vakfına bilgileri kaydedilen Suriyeli öğretmenlerin görev aldığı okulların eksiklikleri, SUDKOM Milli Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenerek temin ediliyor.

Eğitimin başladığı okullarda öğrencilerin spor ve sosyal aktivitelere yönlendirilmesini sağlamak amacıyla Şanlıurfa Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünce faaliyetler gerçekleştiriliyor. Tel Abyadlı öğrenciler için ilçede bulunan Cerrah, El Sabağ ve Şarki okullarının bahçesine basketbol potaları, voleybol fileleri ve futbol kaleleri yapıldı.

Türkiye'nin destekleriyle eğitim hayatına yeniden başlayan Tel Abyad ve Rasulaynlı çocuklar da okullarına yeniden başlamanın verdiği sevinci, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendilerini sık sık ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e teşekkür ederek dile getirdi.