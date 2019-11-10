Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/PYD'li teröristlerce döşenen 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/PYD'li teröristlerce döşenen 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen binlerce mayın ve EYP'nin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu patlayıcılardan 331 mayın ve 891 EYP'nin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı
Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 17:46:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]