Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Açıklamada, bu patlayıcılardan 331 mayın ve 891 EYP'nin Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK ) etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklamada, PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen binlerce mayın ve EYP'nin bulunduğu belirtildi.

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