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Son dakika haberi | MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Son dakika haberi | MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

15.08.2021 20:42
Son dakika haberi | MSB:

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!" denildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MSB: 'Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


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