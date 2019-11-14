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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG'li teröristlere ait 50 adet anti-tank mayını bulunduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:26 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK/ YPG'li teröristlere ait 50 adet anti-tank mayını bulunduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi. - ANKARA
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