Barış Pınarı Harekatı'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Barış Pınarı Harekatı'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:04 Kaynak: AA
9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonlar devam ediyor. Harekat bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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