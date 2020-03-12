Barış Pınarı Harekatı'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Politika Barış Pınarı Harekatı'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonlar devam ediyor. Harekat bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMAYI TWITTER'DAN YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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