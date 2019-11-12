Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 923 EYP ile 337 mayın etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 923 EYP ile 337 mayın etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 923 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 337 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 923 EYP ile 337 mayın etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 923 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 337 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların, Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü, komandolara mayın arama köpeklerinin de eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 923 EYP ile 337 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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