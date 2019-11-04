Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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