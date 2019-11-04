Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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