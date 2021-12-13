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TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı - Son Dakika

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı

13.12.2021 15:50

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Pakistanlı Unique Children's Charity (UC3) derneği ve Suriyeli Ensar İnsani Yardımlaşma (EIYD) derneğinin katkılarıyla bir ilkokulun daha onarım ve bakımı tamamlanarak hizmete girdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Pakistanlı Unique Children's Charity (UC3) derneği ve Suriyeli Ensar İnsani Yardımlaşma (EIYD) derneğinin katkılarıyla bir ilkokulun daha onarım ve bakımı tamamlanarak hizmete girdi.

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, UC3 derneğiyle EIYD derneğinin katkılarıyla Tel Abyad'ın Hamam Türkmen köyündeki ilkokulun açılış törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah katıldı.

Okulunun bölge halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Yardımcısı Öztoprak, Pakistanlı ve Suriyeli hayırsever derneklere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Heyet, kurdele kesiminden sonra okulu gezerek öğrencilere hediyeler dağıttı.

Bölgede onarımı tamamlanan okul sayısı 34' ulaştı

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 binanın bulunduğu okul kompleksinin eğitime açılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

İmam, Tel Abyad ilçesinde onarım ve bakımı tamamlanan okul sayısının 34'e yükseldiğini belirterek, okulda 750 ilkokul öğrencisinin eğitim göreceğini söyledi.

Hamam Türkmen İlkokul Müdürü Muhammed Halaf, "Her 3 veya 4 ilkokul öğrencisi bir sandalyede ders görüyordu. Öğretmenler dersi anlatamıyordu. Şu an 20 şubede öğrenciler ders alıyor." dedi.

Halaf, bakım ve onarımı tamamlanan okulla bu sorunlarının giderildiğini, öğretmenlerin ideal bir okulda ders vermeye başladığını vurguladı.

6. sınıf öğrencisi Şam Ali Cuma, yeni, temiz ve renkli bir okula kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Büyüyünce doktor olmak istediğini belirten Cuma, "Bu okul eskisine hiç benzemiyor. Renkli ve bütün malzemeleri yeni." diye konuştu.

Tel Abyad'da 284 okulda 32 bin, Rasulayn'da 160 okulda 15 bin 30 öğrenci eğitim alıyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı

Barış Pınarı Harekatı, Suriyeli, Terör, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı - Son Dakika
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