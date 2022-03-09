Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha kapılarını eğitime açtı - Son Dakika
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha kapılarını eğitime açtı

09.03.2022 17:48
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha kapılarını eğitime açtı

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bir ortaokul daha kapılarını eğitime açtı.

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bir ortaokul daha kapılarını eğitime açtı.

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, ABD merkezli Baitulmaal Derneği ve Suriyeli Ensar İnsani Yardımlaşma (EIYD) Derneğinin katkılarıyla Tel Abyad'da tadilatı tamamlanan bir okul daha eğitime kazandırıldı.

Böylece Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin desteğiyle bakımı tamamlanarak hizmete giren okul sayısı 35'e yükseldi.

Tel Abyad ilçesinde ortaokulun açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Baitulmaal Temsilcisi Yusuf Abdullah, EIYD Temsilcisi Hayyal Hayyal, Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah katıldı.

Okulunun bölge halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Erin, Baitulmaal ve Suriyeli hayırsever derneklere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Heyet, kurdele kesiminden sonra okulu gezerek öğrencilere hediye dağıttı.

"Okul sanki onarılmış değil yeniden inşa edilmiş"

7. sınıf öğrencisi Muhammed Hammadi, AA muhabirine, onarımdan önce duvarların delik deşik olduğunu, okul içinde tüneller açıldığını söyledi.

Yeni, temiz ve renkli bir okula kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Hammadi, büyüyünce doktor olmak istediğini belirtti.

Bir başka 7. sınıf öğrencisi Manar Şuveyh, onarımdan önce okuldaki hasardan dolayı eğitimin yapılabileceği bir yerin olmadığını ifade ederek "Okul sanki onarılmış değil yeniden inşa edilmiş. Pencere, yazı tahtaları, sandalyeler her şey ve her yer yeni ve temiz." dedi.

Bölgede 8 okula bakım ve onarım yapılıyor

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, bakımı tamamlanan Tel Abyad Şarki Okulunun eğitime kazandırılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

İlçede onarımı tamamlanan okul sayısının 35'e yükseldiğini aktaran İmam, okuldaki 14 sınıfta 400 ortaokul öğrencisinin eğitim göreceğini söyledi. İmam, ilçede 8 okulda daha bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü aktardı. İmam bugün açılanın son okul olmayacağını, aşamalı şekilde onarımı biten okulların eğitim vermeye başlayacağını söyledi.

Tel Abyad'da 300 okulda 32 bin, Rasulayn'da 160 okulda 15 bin 30 öğrenci eğitim alıyor.

Tel Abyad ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha kapılarını eğitime açtı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha kapılarını eğitime açtı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha kapılarını eğitime açtı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha kapılarını eğitime açtı

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Barış Pınarı Harekatı, Okul, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha kapılarını eğitime açtı - Son Dakika


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