Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocukların yüzü gülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocukların yüzü gülüyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocukların yüzü gülüyor

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki çocukların yüzü, Türkiye'nin desteğiyle gülüyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki çocukların yüzü, Türkiye'nin desteğiyle gülüyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tekrar evlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeli çocuklar, Türkiye'nin desteğiyle yenilenen okullarında yeniden eğitim görmeye başladı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de hizmete giren okullarda çocuklara yönelik desteklerine devam ediyor.

Bir kaç hafta önce basketbol potaları, voleybol sahaları ve futbol kalelerini yenileyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tel Abyad'daki Şarkiyye, Cerrah, El Sabbağ ve Zeynep ilkokullarında 1675 öğrencinin hayatına dokundu.

Okullara tenis masaları kuran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin faydalanması için 60'ar futbol, basketbol ve voleybol topu, 400 pinpon topu, 24 raket, 100'er adet spor çantası, şort-tişört, eşofman takımı ve 10'ar satranç takımını okullara teslim etti.

Bölgede çalışmalarına devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Suriye Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım ve kurum personelleri de bir yandan spor alanlarının montajını yaparken diğer yandan öğrencilerle bir araya gelerek mutluluklarına ortak oluyor.

Bayraklarla donattıkları okullarında kurulan tenis masalarında ilk maçlarını yapan Suriyeli çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocukların yüzü gülüyor

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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