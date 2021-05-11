TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Filistinlilerin direnişine destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde ve muhaliflerin kontrolündeki idlib'in Cebel Zaviye bölgesindeki halk, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırıları protesto etti.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Cebel Zaviye bölgesinde ve Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde yerel meclisten üyeler, Suriye Milli ordusu mensubu unsurlar ve Yerel halk bir araya gelerek Filistinlilerin direnişine destek gösterisi düzenledi.

Grup, "Bu topraklara iki kimlik sığmaz. ya biz ya biz", "Suriye'den Filistin'e kanımız birdir halkımız birdir", "Filistin Araptır Arap kalacak", "1948'e geri döneceğiz" yazılı dövizler taşırken diğer yandan İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gösterilere katılan Suriyeli İbrahim El Bathavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırılarını kınıyoruz. Bu topraklarda iki kimlik sığmaz. ya bizdir ya bizdir." dedi.

Ayşe Naser da genelde Rakka özelde de Tel Abayd her zaman Müslümanların tarihi ortak davası olan Filistin'in yanında durduğunu söyledi.

Naser, Tel Abyad halkı, Şeyh Cerrah mahallesinde ve Mescidi-i Aksa'da ribat edenlerle en yüce selamlarını gönderdiğini söyledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistinli şehit olmuş, 115 kişi yaralanmıştı.