Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske, eldiven ve Arapça broşürler dağıtıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde alınan koronavirüs tedbirleri sürüyor.

Bu kapsamda oluşturulan ekipler, iki ilçede özellikle paket servis hizmeti veren lokanta, pastane ve tatlıcı ile gıda satışı yapan esnafa yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, hijyen ve sosyal mesafe konularında bilgilendirdikleri esnafa maske, eldiven ve broşürler dağıttı.