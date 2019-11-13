Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetleri sürüyor
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetleri sürüyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında SAS ve METİ timlerinin mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetleri sürüyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında SAS ve METİ timlerinin mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, halkın emniyetle evlerine dönmesini sağlamak amacıyla yapılan mayın ile EYP tespit ve imha faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, bölgenin mayın ve EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmaların kararlı şekilde devam edeceği kaydedildi.

Türk askerinin mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da paylaşımda yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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