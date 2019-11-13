Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar onarılıyor
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar onarılıyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatı için çalışmaların başladığını bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar onarılıyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatı için çalışmaların başladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Türk askerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okulların tadilatının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletin diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların fotoğraflarına da yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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